Podcast Legis-Ativo | Novas denúncias da PGR contra Temer e reforma política

No podcast Legit-Ativo de hoje, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira debatem sobre as novas denúncias da Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer e sobre os debates em torno da reforma política.

Na Câmara, os debates seguiram em torno da PEC 282/2016, que prevê o fim das coligações nas eleições proporcionais, a partir de 2020. Quais os próximos passos? E como deve andar a denúncia da PGR?

Comentam também sobre os direitos humanos no país e as novas ou a falta de políticas em torno do assunto. Como vêm caminhando as Comissões do Congresso Nacional que acompanham a pauta?

Confira esses assuntos e mais!

