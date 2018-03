Podcast Legis-Ativo | Legislativos Municipais em São Paulo e em Rondônia assistem movimentações políticas

O cientista político Humberto Dantas comenta, no Podcast do Legis-Ativo de hoje, sobre a proposta de reforma da previdência municipal, em São Paulo, a greve dos professores e as movimentações de pressão na Câmara Municipal na semana passada.

Ele analisa também o cenário de instabilidade política em Rondônia, comentado por João Paulo Viana, no blog na semana passada.

Como andam a religião e a política na Assembleia Legislativa de São Paulo? Humberto dialoga com Marcela Tanaka sobre o assunto.

Ainda, o mês da mulher foi cheio no Legis-Ativo, com diversas análises das cientistas políticas que compõem o blog.

