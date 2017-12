Podcast Legis-Ativo de hoje debate propostas sobre o Distritão e o Parlamentarismo

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vitor Oliveira discutem, no podcast do Legis-Ativo de hoje, a reforma política, que entrou na pauta do Congresso Nacional. “Distritão” virou a palavra da vez e ambos os especialistas criticam as propostas para aprová-lo. “Vai mudar porque precisa mudar, mas ninguém está pensando se precisa mudar ou não”, colocou Vitor. Analisam também o que é o “Distritão misto”, uma tentativa de implantação do modelo, e as propostas de “testes” para o funcionamento do parlamentarismo e quais suas implicações para o sistema político brasileiro.

Apoio: