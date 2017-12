Edição desta semana trata de Reforma Política, que deve ocupar fortemente a agenda do parlamento nacional e as discussões de parcelas da sociedade. Humberto Dantas e Vítor Oliveira discutem, principalmente, as questões mais amplas associadas às alterações no sistema eleitoral, com destaque para a criação de um fundo para os partidos disputarem eleições e as alterações chamadas de distritão.

