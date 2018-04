Lobby regulado: para quem?

O Lobbying no Brasil é sempre tratado de forma pejorativa pela imprensa, representando, no senso comum, uma atividade ilícita de troca de favores e vantagens por políticas públicas favoráveis a grupos de interesses e empresas.

Neste momento, a Câmara dos Deputados está pronta para votar o Projeto de Lei (PL) 1202/2007, de autoria do deputado Carlos Zarattini (PT/SP), mas que foi modificado por meio de substitutivo apresentado pela deputada Cristiane Brasil (PTB/RJ) na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) e pode ser ainda mais alterado para a votação no Plenário.

Embora o nome Lobbying tenha uma origem histórica curiosa, relacionada ao saguão ou antessala (lobby, em inglês) do hotel Willard em Washington, em que representantes de empresas e grupos de interesse se encontravam para dialogar com atores do poder público dos EUA – diz a lenda, até com o presidente –, a atividade de representação de interesses e de convencimento de tomadores de decisão nada tem de ilícita em si. Pelo contrário, está na essência da democracia.

Para além da confusão com a atividade criminosa, o problema começa quando nem todos possuem as mesmas condições ou possibilidades para realizar essa atividade – neste sentido, o fato de o lobbying se limitar aos grupos empresariais e às organizações com maior poder econômico traz restrições à democracia.

Embora tenha passado por 4 diferentes relatores na CCJC, apenas mais recentemente o projeto recebeu importante impulso em sua tramitação. Pesou, para isto, o papel da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), que também recentemente obteve sucesso no reconhecimento da atividade de relações governamentais como ocupação, pelo Ministério do Trabalho. Não deveria ser surpresa que o lobby da Abrig e outras organizações congêneres seja efetivo.

Entre as principais modificações introduzidas pela relatoria de Cristiane Brasil esteve a modificação da designação da atividade de Lobby para a designação genérica de “agentes de relações governamentais”, retirando também pontos que visavam a regular as relações comerciais de órgãos da administração pública com empresas que praticam o lobby.

Fato é que a assimetria na realização da atividade não é abordada na versão mais recente do tema. Na verdade, é possível interpretar o credenciamento de profissionais da área como mais uma barreira à participação política por meio da autorrepresentação e não profissionalizada, visto que a mera existência do credenciamento pode ser utilizada como desculpa para que Senado e Câmara barrem a entrada de não-credenciados.

Ou seja, ao regular o lobby de uma forma que, na verdade, apenas reconhece a atividade, mas criando o credenciamento, a proposta pode gerar um engodo que distanciará ainda mais a sociedade civil do processo legislativo ou que a tornará mais dependente da atuação de lobistas profissionais.

Claro, é possível que o credenciamento dê mais transparência ao processo, mas tendo em vista o modo como costumeiramente trata seus visitantes em dias de votações “polêmicas”, impedindo a entrada, é fácil imaginar que, sob um verniz de abertura democrática, apenas a passagem de profissionais credenciados será permitida nesses momentos de tensão.

Longe de promover a busca ativa do estado pela escuta da contraparte, da promoção de transparência no monitoramento legislativo ou da criação de incentivos para que grupos menos dotados de recursos econômicos possam fazer seu trabalho de incidência política, é preciso ressaltar que a proposta em discussão visa, majoritariamente, dar status a uma determinada categoria profissional, como se a cidadania dependesse do reconhecimento pelo estado da atividade.

Embora seja legítimo o movimento da categoria, é plenamente possível que a proposta, se levada a cabo, apenas crie mais uma reserva de mercado e aumente as barreiras à tão necessária participação política para além das eleições.