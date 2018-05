Lições Pedagógicas (ou antipedagógicas) da Crise Política

A atual crise vem sendo pródiga em derrubar previsões e desdizer teorias. Em suma, ultimamente tem sido mais fácil prever o tempo do que dizer o que acontecerá no cenário político. Novas notícias, denúncias, listas derrubam pautas e certezas. As variantes são inúmeras.

No entanto, podemos tirar algumas lições e apontamentos a respeito do atual cenário político nacional, das condições e conveniências pessoais e partidárias de momento e as lições pedagógicas (ou antipedagógicas?) advindas da política:

1- O PMDB, sabendo que dificilmente ganhará eleições para presidente no voto tão cedo (Temer tem 1% de intenções de voto para 2018), viu que tem votos suficientes para tirar o mandato de Dilma e tomá-lo para si, e vai tentar fazê-lo, ainda que sob o manto do pragmatismo que desafia a legalidade e a moralidade. Nada novo no partido. No entanto, a tese de que Temer governaria com “todo mundo”, como fez Itamar, subiu rapidamente no telhado. Valdir Raupp (PMDB-RO) disse no plenário que ouviu de Temer que ele não deseja assumir a presidência do país na atual conjuntura econômica e política.

Lição: os ânimos a respeito de um possível impedimento esfriaram nos últimos dias, em partes porque Temer, o PMDB e a oposição descobriram que não há vácuo no poder. Quando Temer e parte do PMDB saíram do atual governo, motivados pelo canto da sereia do poder maior, imaginavam que haveria uma debandada de outros partidos também. Acontece que o orçamento público é alvo de disputa, e tem um poder de sedução imediato. Lula está em seu “gabinete” negociando os votos do baixo clero, deputados desgarrados do PMDB, em troca de futuros cargos. Mas aos moldes de antigos políticos interioranos, que só davam a outra parte da dentadura e/ou outro pé do par de sapatos após sua eleição, o governo diz que distribuirá os cargos após o impeachment ser barrado. A proposta de Lula é clara. Barrar o impedimento da presidente e não comemorar. Refazer a base política do governo e reeditar a sua famosa “Carta ao Povo Brasileiro”, na tentativa de restabelecer condições mínimas de governabilidade até o fim do mandato atual.

2- Marina Silva teme que até as próximas eleições outros nomes ganhem força e corpo para a disputa de 2018, e que as investigações da Lava a Jato diminuam seu poder devastador entre políticos da oposição e situação. Por isso defende eleições imediatas, quando uma candidatura sua representaria uma “terceira via” à polarização do atual cenário político e teria grandes chances de êxito como nos dão notícias as recentes pesquisas de intenção de voto para Presidente da República.

Lição: como bem apontou meu companheiro de blog, Vítor Oliveira em entrevista para “O Financista”, Marina poderia despontar como nova líder da esquerda, dada a escassez de líderes políticos na pós e aparente derrocada do PT e do lulismo. Isso seria possível se Marina fizesse alguns acenos mais progressistas. No entanto, ela insiste em convergir para o centro tentando cooptar eleitores de ambos os espectros políticos. Pode estar aí um outro erro. Não tomar posição pode ser entendido como falta de personalidade – algo que ficou claro em 2014, quando demorou demais para se posicionar e fugiu de pautas que estavam indicadas no seu próprio programa.

3- O PSDB gostaria de assumir o poder, mas na impossibilidade de o fazer nesse momento vai aceitar ser coadjuvante do PMDB, sonhando repetir a dobradinha que fez com Itamar em 1992, colher os frutos e se eleger em 2018. Apostaria, inclusive, que o PSDB sequer existe: há pelo menos 3 “PSDB’s” atualmente.

Lição: O PSDB aprendeu com o mensalão, que fazer Lula sangrar e ganhar dele no voto não é tão simples como acharam em 2006. Tendo-se a oportunidade de tirar ele do caminho: melhor. Além disso, o partido aposta numa melhora do cenário econômico para 2017, e vincularia essa melhora da economia à presença dos seus em ministérios estratégicos do governo Temer. Elegendo um candidato seu em 2018, não pelo carisma, artigo em extinção dentro do partido (e de qualquer partido – temos uma crise de liderança profunda no país), mas por um voto mais ‘técnico’ como os que foram dados a FHC para a manutenção do plano real.

4- Diante das Listas da Odebrecht que atingem centenas de político e do prosseguimento das investigações que podem envolver um número ainda maior de políticos, dar Dilma como “boi de piranha” é visto por muitos deputados e senadores como a única forma de salvar seus mandatos e acalmar o clamor popular. Nesse cenário Dilma é quem vai pagar o pato? Lembremos que vários políticos, de partidos diferentes, a chamam de honesta, creditando a Lula e ao PT os piores momentos de toda essa história. Aqui Dilma seria duplamente “boi de piranha”? Pro PT também?

Lição: “Primeiro vem o estomago, depois a moral”, frase de Bertold Brecht, ou como bem diz Ernest Renan: “Para a política o homem é um meio; para a moral é um fim. A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política”.