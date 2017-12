Blog lança edição de Revista Acadêmica em formato de livro

Os cientistas políticos do Blog Legis-Ativo, em sua formação inicial, escreveram a versão mais atual da revista acadêmica Cadernos Adenauer. Publicação científica da renomada instituição alemã, o volume foi intitulado “Poder Legislativo sob múltiplos olhares” e conta com um total de 11 textos, dez deles encabeçados pelos nossos bloggers em parceria com um ou mais cientistas políticos – alguns estão no novo time.

A principal contribuição do volume é tratar o tema central dos parlamentos, observando aspectos de quatro distintas esferas: municípios, estados, União e a pouco usual abordagem científica sobre o parlamento do Mercosul. A publicação estará disponível, em breve, aqui.

Para os mais curiosos, na próxima segunda-feira faremos o lançamento da revista impressa na Câmara Municipal de São Paulo. O evento será realizado pela Escola do Parlamento e as inscrições gratuitas podem ser feitas clicando aqui.

Os livros, no evento do dia 07 de agosto, serão distribuídos gratuitamente em um total de 150 exemplares. Todos são bem vindos em época de demanda essencial por um olhar mais acurado da sociedade para o Poder Legislativo. Tive o orgulho de escrever um texto em parceria com a mestre em ciência política, pela USP, Joyce Luz, e coordenar a edição junto com o gestor de publicações da Fundação, Reinaldo Themoteo. Não perca!