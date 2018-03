A reforma que todo mundo quer, mas ninguém faz

Reforma política é uma coisa curiosa. Todo mundo quer, mas o debate não costuma sair do lugar. Ou não costumava. Algo parece diferente neste final de 2016, para quem acompanha os trabalhos de Câmara dos Deputados e Senado Federal.

Claro, sempre há desconfiança sobre o sucesso ou mesmo sobre a qualidade dos resultados de uma empreitada como essa. Cientistas Políticos, em geral, tendem a ser céticos quantos aos efeitos de uma mudança no sistema eleitoral para combater a corrupção política, ou até mesmo para melhorar as políticas públicas.

Muitos acreditam que mudanças no sistema político servem apenas para redistribuir o poder, ou seja, favorecer uns partidos e prejudicar outros. Outros criticam ainda as iniciativas de reforma política pela dificuldade de se controlar os resultados. Sempre é possível que as consequências da mudança eleitoral sejam piores do que o esperado.

Contudo, de alguma forma, a perda de controle do processo legislativo pela coalizão durante o período Eduardo Cunha, calcado na articulação de uma maioria alternativa ao governo, assustou os partidos maiores a ponto de que eles voltassem a se coordenar para a busca de alternativas à fragmentação partidária brasileira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Não é fácil, as posições são muito divergentes. E, mais do que o clima, já há indícios sólidos de que essa discussão será levada a cabo, a despeito de não ganhar os holofotes. Ontem (09/11), o Senado Federal aprovou em 1º turno uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera algumas regras fundamentais, em especial, a vedação a coligações em eleições proporcionais e o estabelecimento de uma cláusula de acesso, que veda recursos públicos e tempo de TV e Rádio aos partidos que não tiverem determinado desempenho nas eleições.

O objetivo claro aqui é atacar os partidos pequenos, em especial, aqueles chamados de aluguéis. Essa modificação pode também impedir que outros partidos pequenos consigam sobreviver, mesmo aqueles cuja posição ideológica não está à venda (ou para alugar). O exemplo clássico é o PSOL.

Para isto, a federação de partidos parece uma alternativa. Mais uma das muitas inovações institucionais brasileiras, a federação tem o objetivo de permitir que partidos pequenos se juntem a outros, desde que se comprometam a atuar de modo conjunto até a próxima eleição, como se fossem só um partido. Caso desistam do casamento, os partidos perdem o direito ao dinheiro público e ao tempo de TV e rádio.

Na Câmara, a discussão parece mais ampla e complexa. A Comissão Especial sobre a Reforma Política conta com o apoio expresso do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia (DEM/RJ), e, sob a relatoria do deputado Vicente Cândido (PT/SP), deverá elaborar relatórios parciais sobre cada tema da reforma política.

Em vez de discutir tudo e buscar a construção de um novo consenso sobre as reformas mais abrangentes, procurará fazer um trabalho pontual, reparando e modificando o sistema político com a construção paulatina de consensos e maiorias. Votando em separado itens sobre os quais todos concordam, ela poderá triunfar, onde todas suas predecessoras falharam.

Ainda assim, a sociedade civil e a imprensa continuam alheios à movimentação. Isto significa uma reforma menos discutida, menos aprofundada e – provavelmente – menos alinhada com muitos dos anseios sobre a qualidade do sistema político.