A lista de Fachin e o Senado da República

No Senado temos a expressiva marca de 18 partidos representados. NOVE deles, sem contar os seus membros afastados para o exercício de cargos no Poder Executivo, têm nomes na lista de Fachin. A Mesa Diretora, com seu presidente e vice, está envolvida. Obviamente todos negam quaisquer irregularidades e o intuito desse texto é apenas fazer uma análise exploratória dos dados.

Por fim, o Amazonas pode pedir música no Fantástico. Emplacou 100% de seus três senadores na lista. Aposto que o hit seria “Você não vale nada, mas eu gosto de você”, o que serve de recado para os eleitores. São Paulo está nessa lista, se considerarmos o ministro licenciado Nunes Ferreira. Com dois senadores na lista temos: AL, MG, PA, PE, RN, RO e SE. Ao todo, são 19 estados citados, com mais um, se considerarmos o licenciado ministro Blairo Maggi (PP-MT), superando dois terços das unidades federativas do país. Os sete que se livram dessa ETAPA são: MA, AP, DF, RS, PR, GO e MS.