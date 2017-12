Legis-Ativo

Quem faz

Ana Paula Massonetto Doutora em Administração Pública e Governo pela EAESP/FGV e coordenadora do Projeto Rede de Apoio à Educação (RAE Plena) do Instituto Natura. Araré Carvalho Doutorando em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, Mestre e graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Professor de Sociologia, Econômica Política e Ciência Política da UNIFEB - (Centro universitário comunitário de Barretos), presidente do NBS (Núcleo Buscando Soluções). Bruno Souza Doutorando em Ciência Política pela UNICAMP, pesquisador do Grupo de Estudos Legislativos da UNICAMP e do Núcleo de Estudos sobre Política Local (NEPOL/UFJF). Claudio André de Souza Doutor em Ciências Sociais (UFBA) e Professor Colaborador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Sociais e Cidadania da Universidade Católica do Salvador (UCSAL) Eduardo Seino Mestre em Ciência Política pela USP e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da UNESP. Humberto Dantas Doutor em Ciência Política pela USP, pesquisador da FGV-SP e coordenador do MLG do CLP e da pós-graduação em Ciência Política da FESP-SP. João Paulo Viana Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia (DCS/UNIR), doutorando em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Joyce Luz Mestranda em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições (NIPE- Cebrap) e pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais (NECI-USP). Leon Victor de Queiroz Barbosa Doutor em Ciência Política pela UFPE, professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFCG, pesquisador do PRAETOR/UFPE. Lucas Ambrózio Doutor em administração pública e governo pela FGV e mestre em ciência política pela UFSCar. Pesquisador do GV-cemif. Marina Merlo Mestranda em Ciência Política pela USP. Assistente de pesquisa do Núcleo de Desenvolvimento do Cebrap, pesquisadora do Grupo de Estudos Eleitorais do NECI-USP, pesquisadora e co-fundadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política da USP (Gepô-USP). Marta Mendes da Rocha Doutora em ciência política pela UFMG, professora do Departamento de Ciências Sociais da UFJF, pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Política Local (NEPOL), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Michelle Fernandez Doutora em ciência política pela Universidade de Salamanca, professora da UACS da UFCG, pesquisadora da FLACSO-Espanha, do NEPS/UFPE e do PRAETOR/UFPE. Mônica Sodré Doutora em Relações Internacionais pela USP, mestre em Ciência Política pela UFSCar. Pesquisadora do Caeni USP e do Laboratório sobre Agenda Governamental Unesp/Araraquara. Vitor Oliveira Mestre em Ciência Política pela USP e Diretor da Pulso Público – Consultoria Política. Vitor Sandes Doutor em Ciência Política pela UNICAMP, professor adjunto e coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFPI.