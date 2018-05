Tudo como dantes no quartel de Abrantes

Resultado da pesquisa Vox Populi, realizada entre os dias 6 a 8 de abril, não traz novidades ao cenário político – os detalhes da pesquisa só serão divulgados nesta quinta-feira. Dilma Rousseff (PT) tinha 41%. Passou para 40%. Aécio Neves (PSDB) aparecia com 17%. Agora está com 16%. Eduardo Campos (PSB) foi o único que oscilou positivamente: passou de 6% para 8%. Tudo ainda dentro da margem de erro de 2,1 pontos porcentuais.

Pode ser que a pesquisa tenha captado um movimento de desidratação de Dilma e Aécio e uma subida de Campos, que foi quem produziu fatos positivos nesta semana ao se lançar pré-candidato à Presidência com Marina Silva (Rede) na vice. Pode ser. Mas para essa oscilação se mostrar uma tendência teremos que esperar as próximas pesquisas. Amanhã será a vez do Ibope no final da tarde.