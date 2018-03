Tucanos propõem “apoio trocado” DEM-PSDB

Em conversa ontem em Brasília, o deputado Jutahy Júnior (PSDB-BA) propôs ao presidente do DEM, senador Agripino Maia (RN), um “apoio trocado” entre as duas legendas na eleição deste ano. O PSDB anunciaria o apoio ao candidato do DEM em Salvador, deputado ACM Neto (BA). Em troca, os democratas declarariam, no mesmo dia, o apoio a José Serra em São Paulo.

O acordo, porém, não contempla um detalhe: a vice de Serra. Os serristas não querem se comprometer com a cessão do cargo, já que trabalham para indicar como vice o secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, do PSD, do prefeito Gilberto Kassab.

Como o DEM só topa o acordo se tiver a garantia de indicará o candidato a vice-prefeito, o “apoio trocado” ainda não decolou.