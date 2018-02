Tucano rebate Lula e diz que PT não convive com contraditório

O presidente do PSDB paulista, deputado Duarte Nogueira, divulgou uma nota hoje na qual rebate as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para quem não existe político “irretocável“. “O ex-presidente disse que ‘político ético, de comportamento irretocável, não existe’. Por esta afirmação, relembro Mario Covas (‘asseguro, sem vacilação, que é possível conciliar política e ética, política e honra, política e mudança’)”, disse o tucano.

“Em pouco mais de uma semana, o ex-presidente Lula tenta dar sinais de lucidez com sinal trocado. Há cerca de dez dias, ele disse que o PT precisava recuperar princípios e valores. Só é possível achar aquilo que se perde, e não o que se abandona. E o PT abandonou seus princípios e valores”, completou.

Nogueira também criticou os ataques de Lula à imprensa, que seriam, segundo ele, uma demonstração de que o ex-presidente e o PT “não conseguem conviver com o contraditório”.