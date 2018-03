Teixeira leva aliados para Secretaria do Verde

Diego Zanchetta

O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Ricardo Teixeira (PV), chamou para as principais diretorias da pasta seus aliados que trabalharam no governo de Gilberto Kassab (PSD). Nenhum deles tem experiência em gestão ambiental dentro de órgãos públicos ou em empresas.

Para diretor de Parques e Áreas verdes, Teixeira chamou o ex-subprefeito de São Miguel Paulista e secretário-adjunto da Assistência Social, Milton Roberto Persoli, que ajudou o vereador e hoje secretário a formar reduto eleitoral na região do Jardim Pantanal, no extremo leste de São Paulo. Engenheiro da CET, onde conheceu Teixeira, o novo diretor de parques é pós-graduado na USP em Trânsito e Transporte.

Persoli também foi subprefeito da Freguesia do Ó e do Ipiranga na gestão Kassab. Ele entrou na Prefeitura em 2005, indicado pelo então prefeito José Serra para chefiar uma assessoria especial dentro da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras.

Para a Diretoria de Planejamento Ambiental, Teixeira chamou Evando Reis, coordenador da Defesa Civil da Subprefeitura de São Miguel Paulista no governo Kassab. Reis é filiado ao DEM e já foi candidato a vereador.

Para chefiar o setor que decide as compensações ambientais dos grandes empreendimentos, Teixeira chamou seu advogado, Lucas Phelippe dos Santos. A diretoria de Finanças da pasta vai ficar com Jairo Galera, funcionário da Subprefeitura do Itaim Paulista no governo anterior. A chefe da comunicação e eventos vai ser a ex-chefe de gabinete de Teixeira no Legislativo, Liliana Pereira Piermarini Azambuja.

As indicações de Teixeira para as diretorias, só com aliados pessoais, mostram que o PV não deve estar tão alinhado com o governo Haddad na Câmara Municipal. As diretorias loteadas com aliados decidem coisas fundamentais na cidade, como a compensação ambiental das obras e de novos prédios. Procurado ontem pela reportagem para comentar a indicação de aliados, Ricardo Teixeira não retornou às ligações.

A assessoria de Haddad informou que “o secretário municipal de Verde e Meio Ambiente tem autonomia para compor sua equipe e responsabilidade pelo cumprimento de metas estabelecidas para seu setor.”