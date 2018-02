Sob medida

O Ipem (Instituto de Pesos e Medidas), ligado ao governo do Estado, administrado pelo tucano Geraldo Alckmin, passou a usar o número 45, do candidato José Serra, em seu logo. O número também aparece no site e no Twitter oficiais. Na cor azul – a mesma do PSDB -, começou a ser divulgado pelo órgão em abril, quando o Ipem fez 45 anos. Continua até hoje, em plena campanha eleitoral.

A autarquia é ligada à Secretaria de Cidadania e Justiça do governo do Estado.

A assessoria de imprensa do Ipem afirmou há 45 anos “era impossível para o Ipem-SP prever que em 2012 teríamos eleição municipal e um candidato teria o número 45”. “Quanto à cor, o azul é o padrão do Ipem-SP, órgão delegado do Inmetro, que também tem a cor azul no seu logo”, afirmou a assessoria de imprensa, por meio de nota enviada ao blog.

O órgão também disse que “há cinco anos, quando o Ipem-SP completou 40 anos, ninguém apontou que estávamos usando o número do PSB quando o órgão também estava sob a gestão do PSDB”.

A autarquia não respondeu se pretende tirar o logo do ar durante a campanha eleitoral.

Atualizado às 19hs