Serra envia hoje carta ao PSDB sobre entrada na prévia

Aníbal (E) e Tripoli (D) no debate sobre a prévia hoje; os dois foram procurados por Semeghini (centro), que quer o adiamento da disputa interna

Com Bruno Boghossian

Atualizado às 13h05

O ex-governador José Serra deve enviar hoje ao PSDB, por volta das 16 horas, o comunicado oficial de sua intenção de disputar a prévia do partido para indicar o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. A expectativa é a de que ele compareça à sede municipal da legenda, no centro de São Paulo. Ontem, o tucano havia afirmado em sua página no Twitter que enviaria a carta aos dirigentes municipais da sigla na segunda-feira.

Segundo tucanos, Serra ganhou mais tempo para sentir a temperatura entre os líderes da legenda e seus dois rivais na prévia – o secretário José Aníbal e o deputado Ricardo Tripoli. Eles se recusam a adiar a prévia por uma semana, do dia 4 para o dia 11 de março, como querem os aliados de Serra e do governador Geraldo Alckmin.

A definição será feita em uma reunião da Executiva Municipal do PSDB paulistano nesta terça. A tendência é que o adiamento seja aprovado, pois Serra e Alckmin contam com maioria no grupo.