Serra se encontra com presidente da UNE

Com Bruno Boghossian (atualizado às 22h50)



O candidato a prefeito pelo PSDB, José Serra, recebeu no fim da tarde de hoje para uma conversa em seu escritório o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Daniel Iliescu – que é filiado do PC do B e deve participar de atos de campanha de um dos adversários do tucano na disputa pela Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

Iliescu afirma que a entidade não apoiará nenhum candidato na eleição municipal. “A UNE não apoia nenhum candidato, e apresentará sua plataforma eleitoral para todos os candidatos”, diz. “Tanto Serra quanto Haddad foram líderes de movimentos estudantis, o que nos orgulha muito.”

O presidente da UNE esteve com Serra para convidá-lo para o início das obras da nova sede da entidade no Rio, em 11 de agosto. O tucano era o presidente da UNE quando o prédio que abrigava a instituição foi incendiado por agentes da ditadura militar, em 1964. O governo federal pagará R$ 40,6 milhões pela construção de uma nova sede.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na campanha presidencial de 2010, quando Serra enfrentou Dilma Rousseff, a UNE declarou que ficaria neutra, mas aprovou um programa político que atacava “políticas de fundo neoliberal” e a “privatização do patrimônio estatal”, sem citar nenhum partido. Atualmente, a entidade ataca o governo federal por resistir à proposta de destinar 10% do PIB para investimentos em educação.