Serra encontra Alckmin e avalia entrar nas prévias do PSDB

O ex-governador José Serra (PSDB) esteve nesta quinta-feira, 23, à noite com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes para avisar que é grande a chance de entrar na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Afirmou, no entanto, que precisa analisar melhor o cenário político e as coligações que garantirão a ele tempo de televisão.

Os dois também falaram sobre a questão das prévias tucanas, marcadas para o dia 4 de março. Quatro candidatos disputam as prévias. Serra e Alckmin estudam agora uma saída que não seja simplesmente desmarcar o processo.

Uma das hipóteses é que Serra venha a disputar com o apoio de pelo menos outros dois pré-candidatos, tornando as prévias um processo de aclamação a seu nome. No encontro, porém, Serra avisou ao governador que a conversa entre ambos não significava que ele havia decidido se candidatar.