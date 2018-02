O candidato do PSDB, José Serra, reuniu-se nesta terça-feira em sua casa com o coordenador da campanha, Edson Aparecido, do grupo do governador Geraldo Alckmin. Serra e Aparecido passaram a limpo a estratégia dos próximos dias e discutiram maior participação do aliado de Alckmin no dia a dia da campanha.

Nos bastidores, tucanos especulavam que Aparecido poderia sair da campanha de Serra, já que a articulação política estava, na prática, concentrada com o senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB) e com o prefeito Gilberto Kassab (PSD). Uma viagem para Cingapura no momento de definição do vice de Serra e no lançamento oficial da campanha, na semana passada, aumentaram os boatos de que ele poderia sair da coordenação da campanha.