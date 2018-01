Serra cotado para Desenvolvimento Econômico de Alckmin

O ex-governador José Serra está cotado para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo de Geraldo Alckmin. Aliados do governador já sondaram o tucano sobre a possibilidade de ingressar no governo, mas Serra ainda não teria se manifestado sobre o assunto. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, com quem Serra se encontrou na semana passada, é entusiasta da ideia e passou a defendê-la nos bastidores.

A pasta de Desenvolvimento Econômico está atualmente com Luiz Carlos Quadrelli, que era secretário adjunto do tucano Paulo Barbosa (PSDB), atual prefeito de Santos. A secretaria foi a mesma ocupada por Alckmin em 2009, que foi convidado por Serra para o cargo, depois de ter perdido a eleição paulistana num episódio que rachou o partido em São Paulo.

Embora a pasta do Desenvolvimento Econômico seja considerada a ideal por aliados de Alckmin, não está descartada secretaria com cunho social, como Saúde ou Educação.