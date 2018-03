Serra, Alckmin e a reforma no secretariado

A interlocutores o ex-governador José Serra (PSDB) disse não ter interesse de assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Nas últimas semanas, o nome do tucano foi ventilado como possível ocupante do cargo.

Aliados de Serra também dizem que não houve convite formal por parte do governador Geraldo Alckmin (PSDB), mas um aceno para que ele contribuísse com a composição do governo, que passará por mudanças ainda nesta semana.

O grupo serrista indicará nomes para compor o secretariado. O ex-prefeito de Piracicaba Barjas Negri, por exemplo, que foi secretário-executivo de Serra no Ministério da Saúde, deverá ter uma secretaria na gestão de Alckmin.

Por enquanto, a alteração dada como certa é a ida de José Auricchio Júnior, ex-prefeito de São Caetano, para a Secretaria dos Esportes na cota do PTB. Ontem, o deputado estadual Campos Machado esteve reunido com Alckmin para tratar da indicação, que pode ser anunciada nesta semana.