Racionamento de água 2

A estratégia do governo do Estado de minimizar os danos para a imagem do governador Geraldo Alckmin (PSDB), candidato à reeleição, na crise de abastecimento de água ficou evidente nas campanhas que a Sabesp passou a levar ao ar no rádio e na televisão para tratar do assunto, inclusive a que está sendo veiculada em horário nobre hoje.

Nos filmes sobre a queda no nível do reservatório da Cantareira, não aparece mais o logo do governo do Estado nem o locutor fala o nome do Executivo, o que acontecia em campanhas anteriores da empresa, como a veiculada no final de 2012, sobre o consumo racional de água. Veja abaixo os exemplos.

Primeiro, o filme de 2012, que exibe o logo do governo do Estado ao lado do da Sabesp.

Agora um dos filmes de 2014, no qual só aparece o logo da Sabesp.