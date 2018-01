PT dá preferência a candidatura própria em grandes centros

Encontro da comissão eleitoral do PT ontem concluiu que o partido terá candidatura própria em 68 das 118 cidades brasileiras com mais de 150 mil habitantes – hoje a legenda governa 30% dos municípios desse tamanho.

Em outras 10 cidades, o PT pretende apoiar outros partidos, incluindo o PSD, do prefeito paulistano Gilberto Kassab, que se aliará aos tucanos na campanha paulistana deste ano.

O quadro, contudo, segue indefinido em 40 cidades. Nesse grupo, há 22 municípios em que o debate será “tático”, segundo definição do presidente do PT, Rui Falcão. É o caso de Belo Horizonte, onde o partido pode apoiar a reeleição do prefeito Márcio Lacerda, do PSB. Nas outras 18 cidades, a tendência é optar por candidatura própria.