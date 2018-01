PT avalia entrada de Serra na disputa

A direção nacional do PT se reúne na tarde de hoje, na sede do partido no centro da capital paulista, para traçar um panorâma do quadro eleitoral no País. O foco do encontro, no entanto, será a entrada do ex-governador José Serra na corrida pela Prefeitura de São Paulo, com o apoio do PSD, de Gilberto Kassab, o quase-aliado-petista. Também será discutida uma eventual aliança com o PMDB, que lançou Gabriel Chalita candidato a prefeito paulistano.

Depois do encontro, às 16h30, o presidente do PT, Rui Falcão, dará uma entrevista.