Os tucanos Sérgio Guerra (PE), presidente do PSDB, Aécio Neves (MG) e Rodrigo de Castro (MG) estão nos Estados Unidos participando hoje da entrega do prêmio John W. Kluge, da Biblioteca do Congresso Nacional americano, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC recebe o prêmio, no valor de US$ 1 milhão, por sua produção acadêmica e contribuição para a democracia.

Detalhe: o recesso do Congresso ainda não começou. Guerra e Castro são deputados. Aécio é senador. A Casa tenta votar nesta semana a Lei de Diretrizes Orçamentárias para, então, entrar em recesso.

A assessoria de imprensa de Aécio informou que o senador viajou a Washington como representante do Senado, mas que pagou as próprias despesas. Também afirmou que o mineiro estará de volta a Brasília na manhã desta quarta-feira, para participar da votação do processo de cassação do senador Demóstenes Torres no Senado.

Atualizado às 17h30