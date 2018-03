Prefeitura também pediu troca de indexador

O secretário municipal de Finanças de São Paulo, Mauro Ricardo, encontrou-se com o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, nesta semana para pedir ao governo a alteração do IGP-DI + 9% como indexador que corrige a dívida paulistana, hoje em R$ 48 bilhões ­- em 2000 a dívida era de R$ 10,5 bilhões.

Segundo Ricardo, Augustin foi “sensível” à causa da cidade. Ricardo avisou que a Prefeitura de São Paulo tem negociado um empréstimo de cerca de R$ 6 bilhões com o Banco Mundial. Os recursos serviriam para amortizar parte da dívida paulistana e entrariam como uma contrapartida da cidade para que o governo federal aceitasse a troca do indexador.

Ontem, o governo federal disse que pretende alterar o indexador das dívidas dos Estados, que passará de IGP-DI para a Selic.