Pré-candidato, Skaf estreia em horário nobre

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, é estrela de um comercial da entidade no qual comemora a queda na conta de luz. “Com muita luta, conseguimos baixar o preço da conta de luz para todos os brasileiros”, afirma o dirigente da entidade, no vídeo de 30 segundos que foi veiculado neste final de semana no horário nobre.

“Agora, precisamos conferir se o desconto está vindo correto”, completa Skaf, que anuncia um site na internet (energiaapreçojusto.com.br), com um simulador, para checar se o desconto está sendo feito corretamente.

“Energia a preço justo. Uma conquista de todos nós”, afirma Skaf, num tom que lembra campanha eleitoral. O dirigente é pré-candidato do PMDB ao governo do Estado em 2014.