Planalto prorroga contratos de publicidade de R$ 187,5 milhões

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República prorrogou, por um ano, os contratos das três agências de publicidade que servem o governo federal. Leo Burnett, Propeg e Nova/SB terão os seus contratos, no valor global de R$ 187,5 milhões, renovados por mais um ano até janeiro de 2014.

A renovação foi feita com base no artigo 57 da lei 8.666, que prevê a prorrogação dos serviços “por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses”. No contrato assinado entre a Secom e as agências, na semana passada, não foram descritas quais seriam as condições vantajosas para o governo federal.

As três empresas foram contratadas em janeiro de 2012 pelo valor de R$ 150 milhões. Em agosto, foi firmado termo aditivo que reajustou o valor para os R$ 187,5 milhões atuais.