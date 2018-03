Petistas se reúnem para discutir nova direção

A Construindo um Novo Brasil (CNB), maior corrente interna do PT, se reunirá entre sexta-feira e sábado, num hotel em São Paulo, para discutir a posição de seus integrantes no próximo PED (Processo de Eleição Direta) do partido, em novembro, quando será definirá a nova direção petista.

Além do apoio à reeleição do atual presidente nacional, Rui Falcão (SP), serão discutidos os três nomes que a CNB indicará para compor a Executiva do PT no lugar dos petistas que deixarão suas funções: o deputado José Guimarães (CE) tornou-se líder do PT na Câmara dos Deputados e deixou a vice-presidência; Fátima Cleide assumiu diretoria na Fundação Perseu Abramo, ligada ao partido; e André Vargas sairá da secretaria de comunicação petista para se candidatar à vice-presidência da Câmara dos Deputados.

Na primeira parte do encontro, na manhã de sexta, haverá um painel para discutir conjuntura econômica, com o economista João Sicsú, do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada).

Devem participar da reunião da CNB ministros do governo Dilma Rousseff que fazem parte da tendência, entre os quais Marta Suplicy (Cultura) e Alexandre Padilha (Saúde).