O secretário-geral do PTB, deputado Campos Machado, convocou integrantes do seu partido e sindicatos para o que chamou de “vigília cívica” em favor do presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, um dos réus no caso do mensalão, quer será julgado a partir de quinta-feira pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Presidente do PTB paulista, Campos Machado quer uma “corrente de pensamento positivo” e “atos públicos” a favor de Jefferson. Ele critica o fato de o seu colega de partido, que denunciou a existência do mensalão em 2005, estar entre os 38 réus do processo.

“O que deveria ser considerado um ato de coragem e de dignidade, contrariando toda a sensatez, terminou por ser rotulado como uma prática delituosa”, alega.