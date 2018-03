Passando a limpo

O vice-presidente do PSB, Roberto Amaral, encontra-se hoje com a direção nacional do PT, no Rio, para discutir as alianças entre os dois partidos.

PT e PSB seguem a orientação dos seus dois gurus, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Eduardo Campos, respectivamente. O petista e o pessebista determinaram às direções partidárias que se esforcem para costurar o maior número de alianças pelo País.

O objetivo é facilitar o caminho para um eventual apoio do PSB à campanha de Fernando Haddad (PT) em São Paulo.