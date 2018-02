Operações da Fundac

Com Bruno Boghossian

A Fundac (Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação) recebeu R$ 3,7 milhões da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho neste ano. De acordo com o governo, Alexandre Pereira da Silva, filho do deputado e candidato do PDT a prefeito, Paulo Pereira da Silva, atuava na secretaria por meio da fundação. Hoje, após publicação de reportagem do Estadão sobre a ação do filho de Paulinho na pasta, ele pediu desligamento da secretaria e da fundação.

O valor repassado à entidade representa 4,8% de tudo o que foi pago pela secretaria neste ano. Em todo o ano passado, quando a Fundac começou a trabalhar com o órgão, o total repassado foi de R$ 2,5 milhões, o que representou 1,6% dos valores pagos naquele ano. De acordo com a Secretaria do Emprego, a Fundac mantém um contrato com a pasta para “prestar serviços de assistência técnica à coordenação de políticas de emprego e renda do Programa Estadual de Qualificação Profissional”.

Em 15 de fevereiro de 2011, a Fundac recebeu da Assembleia, sem licitação, a operação da TV da Casa. A entidade também opera a emissora de TV da Câmara Municipal. Os contratos da pequena entidade – que se diz sem fins lucrativos – com TVs legislativas somavam R$ 27,1 milhões em 2011.