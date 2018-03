Novo teto estadual custará R$ 84,2 milhões por ano

Com Fernando Gallo

O novo teto do funcionalismo em São Paulo custará R$ 84,2 milhões por ano aos cofres públicos estaduais, segundo informações dadas pela Secretaria Estadual de Gestão Pública em resposta a requerimento feito com base na Lei de Acesso à Informação – os dados não haviam sido repassados pelo governo quando questionado pela reportagem em dezembro de 2012.

O novo teto do funcionalismo aumentou o salário do governador Geraldo Alckmin (PSDB), do vice-governador Guilherme Afif Domingos (PSD) e dos secretários de Estado, cujos vencimentos passaram de R$ 18.725, R$ 17.789 e 14.980 para R$ 20.662, R$ 19.629 e R$ 16.529, respectivamente.

O aumento tem um efeito em cascata no salário de outros 3.146 servidores, que recebem o teto do funcionalismo estadual. Entre as categorias beneficiadas estão 2.674 servidores da Secretaria da Fazenda, entre os quais fiscais de renda, 238 do Departamento de Águas e Energia Elétrica e 140 do Departamento de Estrada de Rodagem.