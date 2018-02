Morre Tutu Quadros, filha única de Jânio Quadros

Morreu hoje em Los Angeles, nos Estados Unidos, Dirce Maria do Valle Quadros, conhecida como Tutu Quadros, filha única do presidente Jânio Quadros (janeiro de 1961 a agosto de 1961) com Eloá do Valle Quadros. Tutu tinha 70 anos e morreu na madrugada de hoje em decorrência de um enfisema pulmonar.

Bióloga de formação, Tutu também teve uma carreira política. Foi deputada constituinte pelo PSC. Atuou na fundação do PSDB e candidatou-se a deputada federal pelo PMDB em 1990, mas não foi eleita.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O corpo de Tutu será cremado. Ela deixa os filhos Ana Paula, Ana Cláudia, Ana Laura, Jânio Quadros Neto e Michel e três netos.