Meirelles com Marina na ‘Rede’

O cineasta Fernando Meirelles está participando das reuniões para montar o novo partido de Marina Silva, que será lançado amanhã, em Brasília. O diretor de Cidade de Deus e Ensaio sobre a Cegueira colabora com o grupo, que por enquanto se autodenomina “Rede”, com sugestões sobre questões relacionadas à comunicação, como nome e logo.

Meirelles já colaborou com a campanha de Marina em 2010, quando ela disputou a Presidência pelo PV. Em dezembro, recebeu a ex-ministra em sua produtora, em São Paulo, para discutir o projeto partidário.

Além de Meirelles, outros entusiastas do novo partido são a socióloga Neca Setubal, o publicitário Eduardo Fischer e o empresário Guilherme Leal (na foto à direita), que foi vice de Marina na chapa presidencial de 2010. Entre os políticos, devem participar do lançamento da legenda a ex-senadora e vereadora Heloísa Helena (PSOL-AL), o senador Cristovam Buarque (PDT-DF), os deputados Walter Feldman (PSDB-SP), Reguffe (PDT-DF) e Domingos Dutra (PT-MA) e até o senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que irá como apoiador – nem todos os participantes do encontro estão convencidos a sair de seus partidos para embarcar na “Rede”.