Marqueteiros

O pré-candidato do PRB à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomanno, fará hoje uma reunião entre seu marqueteiro, Ricardo Bergamo, e o publicitário Agnelo Pacheco, que atua com o seu vice Luiz Flávio D’Urso (PTB). A ideia é formar uma parceria entre os dois na elaboração dos programas de rádio e TV de Russomanno. Bergamo trabalha na produtora do pré-candidato, a NDC Comunicações. Já Agnelo é dono de uma agência que leva o seu nome – o irmão dele, Lucas Pacheco, foi publicitário de Geraldo Alckmin na campanha municipal de 2008.

Russomanno, que está em segundo lugar nas pesquisas de opinião, tem 2min07s em cada um dos dois blocos da propaganda eleitoral na TV. É o quarto maior tempo, atrás de José Serra (PSDB), Fernando Haddad (PT) e Gabriel Chalita (PMDB).

O horário eleitoral no rádio e na televisão começará no dia 21 de agosto.