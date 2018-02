Com o objetivo de surfar na discussão do meio-ambiente e avançar em direção ao eleitor que votou em Marina Silva na última eleição presidencial, o pré-candidato do PT, Fernando Haddad, organizou um seminário para debater o tema com ambientalistas, que terá entre os convidados João Paulo Capobianco, que foi secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente durante a gestão da então ministra.

Participam também encontro, nesta quinta-feira, na sede do PT municipal, outros acadêmicos envolvidos com o tema: o coordenador-geral da Rede Clima, Carlos Nobre, o coordenador do Laboratório de Poluição Atmosférica da USP, Paulo Saldiva, a supervisora do Centro de Análise e Planejamento Ambiental, Magda Lombardo, e o professor de economia da PUC Ladislau Dowbor.