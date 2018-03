Lula só discursa ‘se a Dona Marisa deixar’

Com Bruno Boghossian

O prefeito Luiz Marinho (PT) diz que o ex-presidente Lula ainda não decidiu se vai discursar na inauguração do CEU Regina Rocco Casa, em São Bernardo do Campo, neste sábado (14). Ele diz que a voz de Lula já está melhor, resultado das sessões de fonoaudiologia realizadas após seu tratamento contra o câncer na laringe. O ex-presidente, no entanto, precisa se poupar.

“Falei com o Lula e ele disse que só vai falar se a Dona Marisa deixar”, brinca Marinho, referindo-se à primeira-dama. “E se ela deixar, vão ser só três minutos.”

Dois quilinhos. Marinho recebeu da primeira-dama a informação de que Lula recuperou “uns dois quilinhos” desde que concluiu o tratamento contra o câncer. “Mas vai precisar fazer fisioterapia para poder recuperar massa muscular”, completa o prefeito.

Por recomendação médica, Lula deve evitar aglomerações durante a cerimônia de inauguração. “Vai ter todo um tratamento para evitar muita gente em torno dele, mas, de alguma forma, é o reencontro dele com a massa”, diz Marinho.

O evento, marcado para as 10h da manhã deste sábado (14), estarão também a senadora Marta Suplicy e o pré-candidato do PT à Prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. A ministra da Cultura, Ana de Hollanda, também é esperada. Desfalca o time o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, que viajou a Cartagena com a presidente Dilma Rousseff para a Cúpula das Américas.