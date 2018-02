Lula na campanha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrará na campanha do candidato petista Fernando Haddad a partir dessa segunda-feira, quando haverá uma reunião no Instituto Lula, na zona sul paulistana, para traçar estratégias eleitorais e definir a agenda de aparições. O encontro, do qual participa Haddad e líderes do PT, está previsto para acontecer às 17hs e marca o retorno de Lula à campanha de Haddad, depois de cerca de dez dias descansando no interior paulista.

Na reunião, os petistas vão apresentar a Lula a ideia de colocá-lo no “Haddadmóvel”, o automóvel que o candidato usará para fazer carreatas pela periferia paulistana e que segue o mesmo modelo que o “Dilmamóvel”, usado pela presidente durante a campanha eleitoral de 2010.

Como Lula ainda tem de se poupar e não pode usar muito sua voz, ainda prejudicada em razão da radioterapia feita para combater o câncer na laringe, colocá-lo no carro ao lado de Haddad, acenando para os eleitores, seria uma maneira eficaz de colar a imagem do ex-presidente na do candidato, na avaliação dos petistas.