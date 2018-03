Lula fará apelo ao PC do B

Depois de entrar nas negociações do PT com o PSB na eleição pela Prefeitura de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tem um próximo alvo entre os aliados: o PC do B. A direção do PT espera que o ex-presidente chame os dirigentes comunistas para uma conversa depois da Páscoa.

O PC do B reclama da pouca abertura do PT para negociar alianças em outras capitais do País e ameaça lançar candidato próprio, o vereador Netinho de Paula, ou apoiar o PMDB, de Gabriel Chalita.

A aliança PC do B-PMDB não preocupa os petistas. O que tira mesmo o sono é a candidatura própria, já que Netinho atrairia o mesmo perfil de eleitor que o pré-candidato do partido, Fernando Haddad.