Lua Branca, Mood e Propeg farão publicidade do governo de SP

A Lua Branca, ligada aos marqueteiros que fizeram a campanha dos tucanos Geraldo Alckmin e José Serra, a Mood e a Propeg serão as agências que atenderão a conta do governo do Estado de São Paulo neste semestre, com possibilidade de prorrogação por mais sessenta meses.

As três venceram a licitação iniciada no final do ano passado e anunciada no sábado no Diário Oficial. A gestão Alckmin pretende pagar R$ 90 milhões, por semestre, pelo atendimento publicitário das agências.