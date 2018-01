João Paulo Cunha articula encontro de prefeitos com ministros

O deputado João Paulo Cunha (PT-SP), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no processo do mensalão, organizou um jantar entre prefeitos paulistas e ministros do governo Dilma Rousseff, na última terça-feira, em seu apartamento em Brasília. Os prefeitos estavam na cidade para reunião com a presidente e acabaram participando do encontro na casa do petista.

João Paulo convidou os ministros petistas Aloizio Mercadante (Educação) e Alexandre Padilha (Saúde), cotados para disputar o governo do Estado em 2014. Mercadante não foi, e Padilha mandou um representante. O ministro Gastão Vieira (Turismo), do PMDB, aproveitou para dar uma passada e conversar com os prefeitos sobre emendas ao Orçamento da União.