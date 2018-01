Durante as negociações de ontem para postergar a prévia do PSDB, marcada inicialmente para o dia 4 de março, o ex-governador José Serra vetou o dia 18, por ser véspera do seu aniversário de 70 anos. A saída foi marcar no dia 25, uma semana depois. A outra proposta, que era o dia 11, foi bombardeada pelo grupo serrista, que avaliou não haver tempo suficiente para organizar a entrada do tucano na disputa interna.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.