Grella vai a Brasília falar sobre violência em SP

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Fernando Grella, participará amanhã de audiência na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Câmara dos Deputados. Grella deverá dar explicações sobre o aumento da criminalidade no Estado.

O impacto da violência no Estado na reeleição de Geraldo Alckmin (PSDB) tem sido um dos motivos de maior preocupação do núcleo político do Palácio dos Bandeirantes. Pesquisas que medem a popularidade do governador já mostram impacto negativo na imagem dele em razão do aumento das estatísticas do crime.

Na semana passada, o governo anunciou um pacote para tentar conter a violência. Os discursos das autoridades paulistas têm seguido uma linha de combatividade. Não por acaso, passaram a relacionar o problema no Estado a questões de ordem federal, como o tráfico de drogas e de armas.

Grella deverá seguir essa linha na audiência de amanhã.