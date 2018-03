Governo de SP faz licitação de R$ 90 mi para contratar novas agências

As agências Lua Branca, Mood e Propeg foram as primeiras colocadas na licitação de R$ 90 milhões que irá definir as três responsáveis pela publicidade da gestão de Geraldo Alckmin (PSDB). Os contratos, que valem por apenas um semestre, podem ser prorrogados por sessenta meses.

A Lua Branca, ligada aos marqueteiros que fizeram a campanha de Alckmin em 2010 e de José Serra em 2012, está em primeiro lugar nesta segunda etapa, que analisou as propostas técnicas. Falta ainda uma terceira, quando são apresentados os preços cobrados pelas agências. A Propeg, que ficou em terceiro lugar, é uma das agências que tomam conta da publicidade da Presidência da República.

Quando os envelopes da terceira fase forem abertos, mesmo que as empresas líderes não ofereçam o serviço mais barato, se elas aceitarem fazer pelo menor preço ofertado, levam a licitação.

Participaram da concorrência 17 agências, mas duas foram desclassificadas: Lew Lara TBWA e Markplan, segundo a edição do Diário Oficial de hoje.