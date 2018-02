Globo define cobertura e debate em SP

Em reunião na TV Globo hoje, os assessores dos candidatos a prefeito de São Paulo chegaram a um entendimento sobre o debate da emissora, que será no dia 4 de outubro. Ficou decidido que participarão do debate os seis candidatos mais bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto entre os 12 postulantes ao cargo de prefeito da capital paulista.

Pela regra, participariam hoje do debate: José Serra (PSDB), Celso Russomanno (PRB), Fernando Haddad (PT), Soninha (PPS), Gabriel Chalita (PMDB) e Paulinho (PDT). A emissora tentou emplacar apenas cinco candidatos no debate, mas teve que aceitar mais um postulante ao cargo, para que houvesse consenso sobre a cobertura diária da campanha.

Ficou decidido que aparecerão no telejornal da noite, o SP-TV 2ª edição, reportagens sobre o dia dos seis candidatos mais bem posicionados. O tempo de cada matéria será proporcional à posição do candidato nas pesquisas de intenção de voto mais recentes.

A agenda dos outros dois candidatos, cujos partidos têm representação no Congresso, Carlos Giannazi (PSOL) e Levy Fidelix (PRTB), aparecerá no telejornal apenas com notas cobertas – quando o apresentador lê a informação do estúdio.

No Bom Dia São Paulo, telejornal da manhã, será feito um apanhado das agendas dos candidatos no dia anterior. Já o SP-TV 1ª edição terá um formato diferente. Levará ao ar diariamente entrevistas com os candidatos e perguntas com respostas de 30 segundos sobre determinados temas.