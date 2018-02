Alckmin e Serra se encontram para discutir PSDB

O governador Geraldo Alckmin recebeu ontem no Palácio dos Bandeirantes o ex-governador José Serra para discutir os rumos do PSDB e a formação da nova direção do partido – na terça-feira à noite, Alckmin se encontrará com o senador Aécio Neves (MG) para falar dos pleitos de São Paulo na eleição da nova executiva tucana, que será escolhida em maio.

Os tucanos paulistas estudam indicar o deputado Duarte Nogueira (SP) para a secretaria-geral da legenda, que será presidida por Aécio. Outro arranjo possível, e que conta com a simpatia de Serra, seria a indicação do deputado Vanderlei Macris para o posto, que será ocupado por um tucano de São Paulo. Duarte Nogueira poderia assumir, então, a presidência do PSDB paulista.

De acordo com aliados, os dois trataram também da indicação de nomes para o secretariado de Alckmin. Nesta semana, o ex-ministro da Saúde Barjas Negri, aliado de Serra, foi nomeado para a presidência da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).