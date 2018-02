Fugindo da regra

Principais adversários na política nacional, PT e PSDB também vão se digladiar nas eleições municipais. Mas em algumas cidades isso não é regra. Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, as duas legendas devem apoiar a reeleição do atual prefeito, Milton Carlos de Mello (PTB), o Tupã.

O PSDB tinha nome próprio na disputa, o promotor do Meio Ambiente Nelson Bugalho, mas rifou a candidatura para apoiar o PTB, após articulação do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB). A direção estadual do PSDB não gostou da aliança e tentou reverter o apoio ao PTB, que tem na coligação o PT.

No Paraná, os tucanos resolveram apoiar a candidatura do deputado estadual petista Pedro Ivo, que disputará a Prefeitura de União da Vitória. Também houve ação de integrantes locais do PSDB, como o presidente estadual da legenda, Valdir Rossoni, que aprovou a coligação.