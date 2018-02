Esticadinha olímpica

A presidente Dilma Rousseff e o presidente da Câmara, Marco Maia (PT), viajam no próximo dia 23 para assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Londres. De lá, a comitiva brasileira dá uma esticadinha até Cardiff, no País de Gales. É que no dia 26 tem a estreia da Seleção Brasileira em jogo contra o Egito. A partida de futebol está prevista tanto na agenda de Dilma quanto na de Maia.

Em abril do ano passado, Maia foi criticado por ter assistido ao jogo do Barcelona contra o Real Madrid, durante uma viagem oficial à Espanha. Ele chegou a levar o filho para a partida de futebol. Diante das críticas, pagou as despesas.