Escândalo rouba a cena na Colômbia

De Cartagena

Cuba acabou tendo de dividir as atenções em Cartagena, onde ocorre a Cúpula das Américas, com o escândalo envolvendo os agentes secretos americanos. Parece que, um dia antes de o presidente Obama desembarcar por aqui, doze moços resolveram passear, e um deles teria se envolvido com uma prostituta, que prestou queixa à polícia dizendo que não foi paga pela prestação de seus serviços.

O caso cresceu, e os agentes foram suspensos e mandados rapidinho para Washington. Depois descobriu-se que cinco militares também estavam envolvidos no caso. Foram despachados para os Estados Unidos. Ontem o porta-voz americano teve que se pronunciar sobre o caso e afirmou que Obama tem confiança na sua equipe de segurança e que segue concentrado nos debates da cúpula.

Os jornalistas americanos, no entanto, querem é que o presidente comente o caso…